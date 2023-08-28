Их дальность поражения больше, чем у артиллерийскиих кассетных снарядов, которые США начали поставлять в прошлом месяце.

США оценивают вероятность продолжения войны в Украине в следующем году, и, возможно, в последующие годы, и в этом контексте рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения. Об этом говорится в аналитическом материале The Washington Post.

"Оценивая вероятность продолжения войны в следующем году и, возможно, в последующие годы, представители администрации Байдена рассматривают несколько новых важных способов увеличения поддержки со стороны Запада. В Вашингтоне, например, растет поддержка предоставления кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии, которые могут поражать глубже, чем артиллерийские версии, которые Соединенные Штаты начали поставлять в прошлом месяце", - говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что США также усердно работают над планированием украинской "силы будущего" для противостояния российской агрессии.

Видео дня

"F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев, будут частью этого, но официальные лица США работают с союзниками над многими другими системами вооружения и обучением", - отмечает издание.

В то же время, отмечается, что Украина и ее сторонники продолжают выступать за ракеты большой дальности ATACMS, которые могли бы поражать объекты глубоко в тылу России. Но Пентагон продолжает сопротивляться, в основном потому, что официальные лица опасаются, что у Соединенных Штатов недостаточно средств ATACMS, чтобы снабжать Украину, не подрывая при этом их собственную готовность к любому будущему конфликту с Китаем.

Поставки кассетных боеприпасов Украине от США

Как сообщал УНИАН, в начале июля Пентагон объявил очередной пакет военной помощи для Украины, в который впервые включил кассетные боеприпасы. Уже с 20 июля ВСУ начали применять их на поле боя и, как отмечали западные СМИ, кассетные боеприпасы "дали новый импульс контрнаступлению Украины".

В то же время Украина добивается от США поставки неуправляемых кассетных реактивных боеприпасов M26 DCIPM для систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS. Они являются еще более совершенной версией чем тот тип кассетных боеприпасов, что Украина получает сейчас.

Как рассказал бывший офицер армии США, бывший советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс, реактивные снаряды большой дальности, вооруженные кассетными реактивными боеприпасами, являются ключом к преодолению эшелонированной российской обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: