Российские захватчики продолжают политику геноцида, сознательно уничтожая целое поколение украинцев на уровне государственной программы.

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики приказали гауляйтерам вывезти более 10 тыс. местных детей на "отдых".

Как сообщает Центр национального сопротивления, маленьких украинцев вывозят в лагеря в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и других регионах. Там их подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия". Проект курирует партия международного преступника Владимира Путина "Единая Россия".

По данным ЦНС, дети нередко становятся жертвами преступлений. Так, в детском лагере в Анапе четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донецкой области стали жертвами педофила, который воспользовался их бесправным статусом на отдаленной земле.

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"Это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы. К этой программе привлечена не только верхушка агрессора, или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", - отметили в ЦНС.

Похищение украинских детей

После захвата отдельных территорий Украины в 2022 году российские оккупанты активно вывозили детей на территорию РФ и Беларуси, где их ждали центры перевоспитания и угроза усыновления в российские семьи.

Украина установила имена около 20 тысяч депортированных детей и работает над их возвращением. Однако похищенных может быть больше. По данным украинского омбудсмена, на оккупированных Россией территориях до войны проживало около 700 тысяч детей.

Недавно уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал международный уголовный суд в Гааге, в отдельном докладе признала депортацию около 4,8 миллиона жителей Украины, в том числе – 700 тысяч детей.

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