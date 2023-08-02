На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики приказали гауляйтерам вывезти более 10 тыс. местных детей на "отдых".
Как сообщает Центр национального сопротивления, маленьких украинцев вывозят в лагеря в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и других регионах. Там их подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия". Проект курирует партия международного преступника Владимира Путина "Единая Россия".
По данным ЦНС, дети нередко становятся жертвами преступлений. Так, в детском лагере в Анапе четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донецкой области стали жертвами педофила, который воспользовался их бесправным статусом на отдаленной земле.
"Это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы. К этой программе привлечена не только верхушка агрессора, или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", - отметили в ЦНС.
Похищение украинских детей
После захвата отдельных территорий Украины в 2022 году российские оккупанты активно вывозили детей на территорию РФ и Беларуси, где их ждали центры перевоспитания и угроза усыновления в российские семьи.
Украина установила имена около 20 тысяч депортированных детей и работает над их возвращением. Однако похищенных может быть больше. По данным украинского омбудсмена, на оккупированных Россией территориях до войны проживало около 700 тысяч детей.
Недавно уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал международный уголовный суд в Гааге, в отдельном докладе признала депортацию около 4,8 миллиона жителей Украины, в том числе – 700 тысяч детей.