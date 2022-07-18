Оккупанты обстреляли жилые кварталы и инфраструктуру.

В результате ночных вражеских обстрелов по Никополю ранило женщину. Оккупанты "били" по городу из РСЗО.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российские войска несколько раз за ночь ударили из РСЗО по Никополю. Направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. Предварительно, ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она в больнице", - сообщил он.

Кроме того, добавил Резниченко, разрушены с десяток частных жилых домов, поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц, задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты прибегли к очередному ночному обстрелу Николаева. Жители города слышали более 10 мощных взрывов.

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