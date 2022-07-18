Уже было слышно около 10 мощных взрывов.

В ночь на понедельник, 18 июля, российские оккупанты прибегли к очередному массированному обстрелу Николаева.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

В 03:06 в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Уже через несколько минут мэр известил: "Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10".

Сенкевич подчеркнул, что воздушная тревога продолжается. Он призвал жителей города не игнорировать правила безопасности.

Как сообщал УНИАН, прошлой ночью в Николаеве прогремело около 10 мощных взрывов.

В результате ракетного обстрела оккупантов на двух предприятиях возник пожар.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что для обстрела Николаева российские оккупанты начали использовать ЗРК С-300. Это оружие прежде всего предназначено для сбивания воздушных целей. В связи с этим недавние обстрелы наносят городу значительные разрушения.

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