Это одно из самых горячих направлений фронта.

Российские оккупанты усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Они бросают в бой отряды "шторм-Z", которые в основном состоят из узников.

"Продолжаем сдерживать российское наступление на окраинах города Марьинка. Здесь зафиксировано 18 боевых столкновений. Как особенность отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмах отрядов "шторм-Z" с применением бронегрупп, особенно на направлении Александровка - Марьинка", - рассказал спикер Сил обороны Таврического направления капитана Валерий Шершень в эфире телемарафона.

По его мнению, район Марьинки "самое горячее" направление фронта. В то же время ВСУ продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Российские захватчики пытаются контратаковать вблизи села Старомайорское Донецкой области, которое недавно освободили ВСУ.

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"В районе Работино замечено усиление обороны врага в живой силе, прибывшей из Мариуполя", - добавил спикер.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как ранее сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 245 тыс. 700 человек.

За прошедшие сутки, 29 июля, российские оккупанты пытались наступать на двух направлениях на востоке Украины и потерпели поражение. В течение суток произошло 36 боевых столкновений.

Авиация Вооруженных сил Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Бойцы ракетных войск и артиллерии поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один склад боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.

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