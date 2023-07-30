В то же время враг нанес 8 ракетных и 33 авиационных ударов по Украине.

Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 29 июля, нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также воины Сил обороны уничтожили 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, бойцы ракетных войск и артиллерии поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один склад боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.

В то же время российские захватчики снова атаковали Украину иранскими дронами Shahed. Последствия пока уточняются.

Видео дня

Кроме того, противник нанес 8 ракетных, 33 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате действий врага есть пострадавшие среди гражданского населения, а жилые дома подверглись разрушениям.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на Бахмутском направлении ежесуточно ВСУ имеют определенные успехи.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута, на северном же фланге продолжаются бои без изменения положений.

На фронте в течение суток произошло 24 боевых столкновения, оккупанты били по Украине ракетами.

Сейчас российские оккупанты сосредоточились на содержании сухопутного коридора до временно оккупированного Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: