За прошедшие сутки, 29 июля, российские оккупанты пытались наступать на двух направлениях на востоке Украины и потерпели поражение. В течение суток произошло 36 боевых столкновений.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке отметил, что на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, двухлетняя, Западное, Кисловка, Берестовое, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, спорное, Раздолевка Донецкой области.
"На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Богдановка, времен Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области", - говорится в сообщении.
Также В Генштабе проинформировали, на шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского и обстрелял населенные пункты Елизаветовка, Отрадное, Благодатное, Макаровка, Равнополь, Старомайорское и свободное Поле Донецкой области.
"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Орехова Запорожской области и Антоновки на Херсонщине. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Токаровка, Антоновка, Тягинка, Михайловка Херсонской области. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сводке Генерального штаба.
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За прошедшие сутки враг нанес по территории Украины восемь ракетных, 33 авиационных удара и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Также сегодня ночью РФ очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине.