Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском направлении, также на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.

За прошедшие сутки, 29 июля, российские оккупанты пытались наступать на двух направлениях на востоке Украины и потерпели поражение. В течение суток произошло 36 боевых столкновений.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке отметил, что на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, двухлетняя, Западное, Кисловка, Берестовое, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, спорное, Раздолевка Донецкой области.

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"На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Богдановка, времен Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также В Генштабе проинформировали, на шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского и обстрелял населенные пункты Елизаветовка, Отрадное, Благодатное, Макаровка, Равнополь, Старомайорское и свободное Поле Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Орехова Запорожской области и Антоновки на Херсонщине. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Токаровка, Антоновка, Тягинка, Михайловка Херсонской области. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сводке Генерального штаба.

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За прошедшие сутки враг нанес по территории Украины восемь ракетных, 33 авиационных удара и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также сегодня ночью РФ очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине.

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