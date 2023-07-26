За прошедшие сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений с противником.

Российские оккупационные войска продолжают осуществлять попытки наступления, в частности в районах Авдеевки и Марьинки. За прошедшие сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений с врагом.

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать действия в районе южнее Дубравы Луганской области, а на Бахмутском - украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и возле Дилиевки.

Кроме того, на Авдеевском направлении под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии украинские военные успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Также ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка, что на Марьинском направлении.

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По данным Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях россияне основные силы бросают на недопущение дальнейшего продвижения украинских войск. Отмечается, что, кроме обстрелов позиций украинских защитников, российские оккупанты ежедневно обстреливают из авиации и артиллерии десятки прифронтовых населенных пунктов.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинские защитники и защитницы закрепляются на достигнутых рубежах.

Последние успехи ВСУ на фронте - что известно

По данным военных, в результате украинского наступления российские захватчики, несмотря на преимущество, имеют гораздо большие потери в личном составе и военной технике, чем Силы обороны Украины.

В то же время, на Бердянском направлении в районе Старомайорского украинские защитники продвинуться вдоль линии фронта на расстояние от 500 метров и в глубину противника - до 750 метров.

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