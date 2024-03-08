Всего за сутки на линии фронта было 86 боевых столкновений.

На фронте за прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 37 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 33 этих ударных БпЛА были уничтожены.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

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На Купянском направлении враг совершил 2 атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области. Там враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении воины отбили 2 атаки противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 3 безуспешные штурмовые действия.

Война в Украине - последние удары РФ

Как сообщал УНИАН, днем 7 марта оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины. В результате атаки погиб гражданский мужчина 1972 года рождения - его тело возле воронки нашли соседи.

Кроме того, РФ нанесла удар по Сумах. В городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Впоследствии в ОГА уточнили, что пострадали помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала.

Утром россияне атаковали Одесскую область с самолетов тактической авиации с Черного моря. Противник направил на регион ракету Х-31П, сообщили в Силах обороны юга.

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