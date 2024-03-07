Он погиб в результате вражеского обстрела.

В Черниговской области во время минометного обстрела погиб гражданский мужчина. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Отмечается, что мужчина погиб около 16:00 в Семеновской громаде области. Известно, что он был 1972 года рождения. Тело возле воронки нашли соседи.

По информации отдела коммуникации полиции Черниговской области, российская армия осуществила обстрелы мирного населения приграничных сел Семеновской громады Новгород-Северского района.

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В результате атаки российских дронов также подвергся разрушениям частный дом в одном из сел Семеновской громады. Хозяин дома находился внутри дома и чудом уцелел.

На местах вражеских попаданий работала следственно-оперативная группа Новгород-Северского райотдела полиции и полицейские Семеновщины.

Полицейские зафиксировали последствия российских атак. По этим фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Другие новости Черниговщины

На Черниговщине идентифицирован российский танкист, который во время оккупации похитил жителя области. Следователи полиции установили, что во время оккупации части Черниговщины российскими войсками подозреваемый незаконно лишил свободы гражданского жителя Новгород-Северского района и вывез его в сторону границы с государством-агрессором, завладев также двумя автомобилями потерпевшего. Местонахождение жителя села Гремяч, 1965 года рождения, до сих пор неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине будут судить двух российских военных, которых подозревают в расстреле местных жителей – трех братьев. Одному из них чудом удалось выжить после издевательств.

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