По его словам, США не могут подставить Украину под такой риск.

Украина может остановить агрессию президента РФ Владимира Путина, если Штаты предоставят ей нужное оружие.

"Со времен Линкольна и гражданской войны не было таких ударов по демократии, как сейчас. Путинская Россия вторглась в Украину. Он (Путин, - УНИАН) не остановится на Украине. Но Украина может остановить Путина. Украина может остановить Путина, если мы предоставим им оружие, такое как надо", - сказал президент США Джо Байден на выступлении Конгресса.

По его словам, помощь Украине блокируют те, кто хотят отойти от мирового лидерства. Не обошел в своей речи глава государства и экс-президента США Дональда Трампа и его поддержку Путина.

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"Мой предшественник, бывший президент, говорит Путину - делай все, что ты хочешь. Это сказал бывший президент. Он поддержал российского лидера. Это ужасно и неприемлемо", - возмутился Байден.

Он убежден, что Штаты не могут подставить Украину, Европу и весь свободный мир под риск.

"Мы должны ответить на вызов Путину. История следит за нами. Мы не можем поставить Украину, Европу и весь свободный мир под риск. Я Путину говорил очень простые вещи - мы не отойдем, мы не упадем", - подчеркнул американский лидер.

Байден также добавил, что сейчас в Украине нет американских солдат и так будет и в дальнейшем.

Война в Украине - помощь США

13 февраля Сенат США поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, однако Палата представителей его все еще не приняла.

Конгресс США может начать сбор подписей для рассмотрения в обход Джонсона вопроса предоставления помощи Украине. Это произойдет, если спикер Палаты представителей не вынесет документ на голосование до конца этой недели.

Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что бездействие Конгресса США по одобрению новой помощи Украине является "не чем иным, как подарком" РФ, Ирану и другим противникам, поскольку украинским силам не хватает боеприпасов для борьбы с вторжением РФ.

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