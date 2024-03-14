Четыре города Сумской области атаковали дроны, два из них оказались еще и под ракетным ударом.

В ночь на 14 марта российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами "шахедов" и ракетами.

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, вражеские БПЛА через Херсонскую и Николаевскую области атаковали Украину в северном направлении. "Прилеты" зафиксированы в Харькове и на Сумщине.

Первые БПЛА залетели в воздушное пространство Украины около 01:00. Они двигались через Николаевскую область курсом на Кировоградскую область. Впоследствии, в 1:25 зафиксировали еще одну группу, которая летела через Херсонскую область в сторону Николаевской области и далее в Кировоградскую. Также были "шахеды" и в направлении Днепропетровской области.

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Около трех ночи они повернули в сторону Полтавщины и Харьковщины, а новая группа дронов двигалась на Запорожье. Позже БПЛА зафиксировали в Черниговской и Сумской области.

Утром в Сумской ОГА сообщили, что противник атаковал гражданскую инфраструктуру четырех городов области: Сум, Белополья, Шостки и Тростянца. Кроме того, по двум последним были нанесены еще и ракетные удары.

Сейчас на местах прилетов работают аварийно-спасательные службы, последствия ударов уточняются.

Война в Украине - атаки дронов

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 марта оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "шахед", один из них попал в многоквартирный дом. Из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести.

Впоследствии в ГСЧС, сообщили, что спасатели деблокировали тело человека.

Под вечер из-под завалов многоэтажки в Сумах, куда ночью попал российский дрон-камикадзе типа "шахед", достали тело второго погибшего.

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