Он отметил, что сейчас враг лишен возможности делать радиолокационную разведку территории Украины из-за отсутствия самолетов А-50.

Эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский объяснил, могут ли российские оккупанты сделать "шахеды" мощнее. Об этом он сказал в эфире "Киев24", отвечая на вопрос, действительно ли российским оккупантам удалось увеличить мощность "шахедов".

"Мы видим, что враг постоянно совершенствует свою систему. Это за счет того, что, например, некоторые комплектующие они не могут получать как раньше. Вроде канадских антенн... Поэтому здесь возможно допустить, что враг пытается увеличить систему, взрывную часть", - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, увеличение взрывной мощности "шахедов" ограничено теми возможностями, которые может нести дрон, - до 40 кг.

Видео дня

"Они могут использовать термобарические боеприпасы, которые будут имплементировать на "шахед". Именно термобарические боеприпасы в закрытых помещениях создают то, что мы видим на видео, как они поражают многоэтажки", - сказал Храпчинский.

Впрочем, отметил он, стоит дождаться официальных источников, данных от институтов, которые занимаются исследованием остатков этих "шахедов", чтобы точно сказать, используют ли они такие боеприпасы.

"Все же мы понимаем и видим, что враг начинает бить по жилым домам этими "шахедами". Поэтому, видимо, хочет как можно больше вреда нанести", - отметил эксперт.

В то же время, он снова напомнил, что оккупанты ограничены тактико-техническими характеристиками "шахедов", ведь существуют определенные требования по полезной нагрузке, а также, в частности речь идет о центровке самого крыла за счет того, где и сколько может находиться топлива, взрывчатой части, какое оснащение и где находится.

Также на вопрос о кадрах, где к "шахеду" прикрепили обычную камеру и роутер, Храпчинский высказал мнение, что мы сейчас будем видеть "очень много ноу-хау, которые они будут имплементировать на "шахеды", имплементировать на "Орланы" и на другое оружие".

"Потому что россияне сейчас лишены возможности делать радиолокационную, радиоэлектронную разведку территории Украины за счет отсутствия самолетов А-50. Поэтому они сейчас будут пытаться как можно больше делать средств для того, чтобы выявить радиолокационные системы обнаружения наши, системы противовоздушной обороны, для того, чтобы составлять определенные маршруты, рассчитывая все же возобновить массированные обстрелы", - сказал эксперт.

Кроме того, на уточнение, является ли эта камера через мобильное интернет соединение разведчиком системы противовоздушной обороны, он отметил, что она может и корректировать другие дроны между собой.

В то же время Храпчинский отметил, что довольно скептически относится к некоторым российским разработкам.

Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие обнаружили обломки беспилотника Shahed-136, который россияне дооснастили видеокамерой и средствами связи.

Согласно сообщению, изображение с видеокамеры по Wi-Fi передается на 4G/Wi-Fi модем, откуда с помощью сети 3G/4G попадает в сеть интернет. С помощью трансляции в Telegram противник в режиме реального времени видит применение зенитных ракетных комплексов по беспилотникам, а также имеет подтверждение поражения или непоражения определенного объекта.

В то же время, скорее всего, речь идет о кустарной модификации беспилотника. В пользу этого говорит низкое качество выполненной работы: в частности, использование саморезов и клейкой ленты.

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