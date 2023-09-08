Пока сообщается об одном пострадавшем.

Российские оккупанты нанесли третий за три дня удар по Запорожью. Утром враг попал несколькими, вероятно, баллистическими ракетами в объекты гражданской инфраструктуры в областном центре, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Он отмечает, что есть информация по крайней мере об одном пострадавшем человеке.

По информации секретаря Запорожского городского совета, исполняющего обязанности городского головы Анатолия Куртева, сейчас зафиксировано, что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна. Подсчет повреждений продолжается. Городские службы уже выехали на место атаки.

Удары по Запорожью - последние новости

Вчера, 7 сентября, российские оккупанты также обстреливали ракетами Запорожье. Они попали в один из гражданских инфраструктурных объектов. В результате удара он поврежде, был пожар.

Видео дня

6 сентября оккупанты также обстреляли город. Тогда в результате вражеской атаки было повреждено гражданское предприятие, пострадали двое его работников. В домах вблизи места попадания из окон повылетали стекла.

Перед этим 18 августа враг нанес ракетный удар по одному из районов города, повлекшее разрушение.

Вас также могут заинтересовать новости: