Силы обороны отразили 13 атак оккупантов в районе Клещиевки.

Силы обороны Украины за сутки отразили 13 атак российских захватчиков в районе Клещиевки Донецкой области. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сводке.

Так, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

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В частности, на Бахмутском направлении силы обороны успешно отразили 13 атак противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий Силы обороны имеют успех в районе Клещиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций.

Также, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. В этом районе за прошедшие сутки враг совершил 11 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Равнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

Как отметили в Генштабе, на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Ситуация возле Бахмута

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны отметили, что украинское продвижение на западе Запорожской области, вероятно, заставило российское командование отдать предпочтение российской обороне там и передислоцировать элитные формирования от российской обороны у Бахмута. В частности, 83-я штурмовая бригада. которая до этого участвовала в боях под Клещиевкой, 16 сентября была замечена в районе Новодаровки на Запорожье.

Как отмечают военные обозреватели, после того, как украинские защитники освободили Андреевку на Бахмутском направлении, российские оккупанты имеют только"суицидальные перспективы". Существует вероятность, что россияне будут пытаться возобновить контратаки, однако успехов враг не будет.

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