В самом городе прилетов не зафиксировано.

Сегодня вечером россияне нанесли удар по пригороду Запорожье.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев после отбоя воздушной тревоги около 21:40.

"Относительно звуков взрывов, которые слышали жители некоторых районов города. Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе на это время все спокойно, прилетов не зафиксировано", - отметил Куртев.

Видео дня

Он призвал жителей области не пренебрегать оповещениями о воздушной опасности.

Год войны: главные новости с фронта

За год полномасштабного вторжения в Украину России не удалось реализовать свои планы по захвату украинских территорий. Сейчас, по данным британской разведки, Россия начала новый этап развязанной против Украины войны та пытается вести ее на истощение.

За прошедшие сутки, 23 февраля, украинская авиация нанесла более 20 ударов по районам сосредоточения российских войск и позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект РФ.

За год полномасштабной войны Россия потеряла 146 тысяч 820 своих оккупантов за сутки, 23 февраля, украинские защитники ликвидировали 970 путинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: