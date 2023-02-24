Ракетные и артиллерийские войска поразили три района сосредоточения сил РФ, склад боеприпасов и другие важные объекты.

Украинская авиация за сутки нанесла более 20 ударов по районам сосредоточения российских войск и позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке по ситуации с российским вторжением.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект РФ.

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Основные усилия российские войска сейчас сосредотачивают на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили около 100 атак РФ на указанных направлениях.

Потери России в Украине на 23 февраля - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 145 тыс. 850 человек.

Также РФ потеряла: танков - 3 тыс. 350, боевых бронированных машин - 6 тыс. 593 , артиллерийских систем - 2 тыс. 352, реактивных систем залпового огня - 471, самолетов - 299, вертолетов - 287.