Россияне сосредоточили силы на оккупации Донбасса и юга страны, отметили в ведомстве.

Россия начала новый этап развязанной против Украины и пытается вести ее на истощение.

Как сообщает британская разведка, планы России по захвату Украины и свержения власти не удались, поэтому сейчас она сосредоточила силы на оккупации Донбасса и юга страны.

В Минобороны Британии предположили, что сейчас РФ снова изменила подход к ведению войны и теперь нацелена на истощение украинских войск, а не на захват новых значительных территорий.

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В ведомстве считают, что, вероятно, российское руководство планирует проводить долгосрочную войну, рассчитывая, что сможет победить благодаря преимуществу в ресурсах и населении.

Потери РФ в Украине на 24 февраля - данные Генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, за год полномасштабной войны общие боевые потери РФ в Украине на 24 февраля 2023 года предварительно составили 146 тысяч 820 человек личного состава, за последние сутки украинские защитники уничтожили 970 путинских военных.

Также Россия потеряла в Украине: танков - 3363, боевых бронированных машин - 6600, артиллерийских систем - 2363, РСЗО - 474, средств ПВО - 247, самолетов - 299, вертолетов - 287.