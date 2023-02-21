Оккупанты пытаются уйти в глухую оборону, считает он.

Российские захватчики боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины на Запорожском направлении.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале, комментируя информацию о том, что там заметили более 40 автобусов с наемниками российской частной военной компании "Вагнера". "Я думаю, что они готовятся к глубокой обороне. Они очень боятся нашего контрнаступления на Запорожском направлении", - объяснил он.

Эксперт привел последние оценки украинских военных, согласно которым численность "вагнеровцев" во время штурма Соледара составляла около 30-35 тысяч человек, а теперь опустилась до 6-7 тысяч.

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"Вот такие потери они понесли. Больше им найм заключенных не разрешен, перехватило инициативу Министерство бороны Российской Федерации. А они пользуются наемиками, которых еще могут вербовать через свои центры или военкоматы российские - там, где им это еще разрешают", - сказал он.

По мнению Жданова, сейчас они пытаются уйти в глухую оборону на Запорожском направлении и сделать из него своеобразный укрепрайон, поскольку понимают, если ВСУ прорвутся - это будет означать обвал всей обороны.

"Вагнеровцы" на войне в Украине

Как известно, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербует российских заключенных на войну с начала полномасштабного вторжения.

В январе США ввели санкции против ЧВК "Вагнер" и признали ее транснациональной преступной организацией.

Несмотря на то, что в РФ запрещено наемничество, недавно Путин заявил, что наемники должны иметь те же социальные гарантии, что и военнослужащие российской армии.

В 92-й отдельной механизированной бригаде сообщали, что с 24 февраля на войну в Украину бросили около 40 тысяч "вагнеровцев" - более 35 тысяч уже ликвидировали.

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