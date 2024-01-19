В частности, враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

В течение суток произошло 87 боевых столкновений, на Купянском направлении нашими защитниками отражено 6 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении, как отмечается, украинские воины отбили 9 атак возле Тернов Донецкой области и еще 15 атак вблизи Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

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"На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак врага в районе Авдеевки и еще 17 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались прорвать оборону наших войск " - говорится в сообщении.

Между тем на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

"На этом направлении захватчики, при поддержке авиации, 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Прасковеевка", - отметили в Генштабе.

Также там проинформировали, что на Запорожском направлении нашими защитниками отражены две атаки западнее Ивового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмов позиций наших войск", - говорится в сводке.

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Враг активизировал боевую авиацию на Авдеевском направлении и пытается разбить наши оборонительные позиции. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун отметил, что российские оккупанты значительно увеличили активность боевой авиации и количество штурмовых и наступательных действий. По его словам, захватчики акцентируют свои действия на Авдеевском направлении.

Штупун сообщил, что российские оккупанты за минувшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" нанесли 56 авиационных ударов и провели 68 боевых столкновений – это на 30% больше чем обычно. Зафиксировано 665 артиллерийских обстрелов.

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