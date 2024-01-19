Враг на коксохим сейчас не очень посягает, потому что имеет большие потери, хочет обойти его стороной.

Враг очень активизировал именно боевую авиацию на Авдеевском направлении и пытается разбить наши оборонительные позиции. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

Он сообщил, что российские оккупанты значительно увеличили активность боевой авиации и количество штурмовых и наступательных действий. По его словам, акцентируют свои действия на Авдеевском направлении.

"Сейчас враг очень активизировал именно боевую авиацию и пытается разбить наши оборонительные позиции и потом идет вперед", - подчеркнул Штупун. По его словам, сейчас оккупанты много техники не применяют в одной атаке - раньше шло 10-20 единиц, а сейчас идет 2 танка и две-три БМП, где есть десант врага. При этом добавил, эта техника используется для того, чтобы пехоту как можно быстрее подбросить к переднему краю. "Когда пехота идет долгое время пешком, то наши FPV-дроны выбивают их еще по дороге", - подчеркнул Штупун.

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Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления сказал, что сейчас враг на Авдеевский коксохимический завод не очень посягает, потому что имеет большие потери, поэтому пытается продвинуться "где-то севернее или опускается вниз на юг".

Штупун сообщил, что российские оккупанты за минувшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" нанесли 56 авиационных ударов и провели 68 боевых столкновений – это на 30% больше чем обычно. Зафиксировано 665 артиллерийских остров.

Битва за Авдеевку: последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, 18 января на фронте между Силами обороны и захватническими войсками произошло 127 боевых столкновений.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

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