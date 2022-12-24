Пять человек убиты, а еще семнадцать получили травмы разной степени тяжести.

Российские оккупанты продолжают террористические обстрелы Херсонской области. За прошедшие сутки они совершили 74 бомбардировки, 36 из которых были направлены на Херсон. В результате ударов погибли и получили ранения более двух десятков человек.

Такой информацией поделился глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в официальном Telegram-канале. Он написал: "Российские оккупанты 74 раза обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Враг целый день беспощадно атаковал жилые кварталы Херсона — зафиксировано 36 обстрелов. российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома".

К сожалению, одними разрушениями не обошлось. Рашисты убили 5 мирных жителей и ранили еще 17. Среди пострадавших с травмами разной степени тяжести есть 6-летний ребенок.

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"Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии", — добавил Янушевич.

Обстрелы Украины оккупантами: последняя информация

Вчера, 23 декабря, рашисты нанесли удар по одному из энергетических объектов ДТЭК. В результате станция прекратила генерацию энергии.

О масштабном ракетном обстреле Краматорска рассказал мэр Александр Гончаренко: "Очередной акт террора против мирного населения Краматорска — оккупанты ударили двумя ракетами по городу. Повреждены два учреждения образования, 12 многоквартирных и три частных дома".

Рашисты вчера совершили удар по детскому саду в Херсоне. Из-за террористической атаки врага здание получило повреждения.

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