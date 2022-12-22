Россияне применяют ствольную артиллерию для обстрелов Херсона.

В Херсоне снизилась интенсивность вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Херсонский городской совет в Telegram, ссылаясь на пресс-офицера Комендатуры обороны города Херсон Дмитрия Плетенчука.

"В течение суток уменьшилась интенсивность обстрелов г. Херсона. Вероятно, это связано с тем, что в ответ работает украинская артиллерия", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что россияне применяют ствольную артиллерию.

"Информация о погибших не поступала. Враг продолжает бороться с учебными заведениями - один из вражеских снарядов попал в стадион средней школы", - сообщил Плетенчук.

Ситуация в Херсоне: что известно

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков территорию Херсонской области 60 раз, один человек погиб. Под вражеским огнем оказались, в частности, жилые кварталы Херсона.

Российские оккупанты, которые удерживают левобережную часть Херсонской области, имеют все большие проблемы с боевым духом и дисциплиной.

Вас также могут заинтересовать новости: