Также вражеские ракеты повредили два учреждения образования.

Вследствие ракетного удара по Краматорску Донецкой области повреждены 12 многоквартирных и три частных дома.

Об этом сообщает Краматорский горсовет со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко.

"Очередной акт террора против мирного населения Краматорска – оккупанты ударили двумя ракетами по городу. Повреждены два учреждения образования, 12 многоквартирных и три частных дома", - отметил он.

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По словам Гончаренко, никто не пострадал.

Ракетные удары по Краматорску

Враги уже не раз обстреливали населенные пункты Донецкой области, в частности, Краматорск, в результате чего там много разрушений, жертв и пострадавших.

Сегодня днем оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску.

Впоследствии стало известно, что враг ударил по городу с С-300. Никто не пострадал. Удар был нанесен по гражданскому объекту.

В начале декабря Павел Кириленко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области захватчики убили 1 тыс. 251 мирного жителя, а еще 2 тыс. 715 гражданских ранены. Из региона была объявлена эвакуация.

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