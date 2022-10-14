Украинская сторона проинформирует правительства иностранных государств о незаконном требовании оккупантов.

Министерство иностранных дел Украины напоминает владельцам и экипажам иностранных судов, которые находятся в украинских портах, в частности на временно оккупированных территориях, о необходимости неукоснительного соблюдения украинского законодательства и международного права.

Как отметил спикер МИД Украины Олег Николенко, ведомству известно о требовании российской оккупационной администрации в Херсонской области к иностранным судам поднять российский флаг как дополнительный во время их стоянки в порту Херсона.

"Обращаем внимание, что Министерством инфраструктуры Украины принят приказ ... о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон до восстановления над ними контроля Украины. Следовательно, любые решения или требования представителей российской оккупационной администрации, в том числе портовой, являются незаконными и не подлежат исполнению", – подчеркнул Николенко.

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Он также акцентировал, что 12 октября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН", которая признала "референдумы" РФ в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины и дальнейшие попытки аннексии этих территорий ничтожными.

"Дальнейшее российское законодательство, которое было принято на основе указанных псевдореферендумов, не имеет никаких юридических последствий. Резолюция содержит четкое требование ко всем сторонам не признавать изменение статуса временно захваченных российской армией территорий Украины. Херсонская область является украинской территорией, на которой действуют только суверенитет и законодательство Украины", – добавил он.

Спикер МИД напомнил и о том, что аналогичное требование содержится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины", которая была принята в контексте незаконной попытки аннексии Автономной Республики Крым со стороны России.

По его словам, украинская сторона проинформирует правительства иностранных государств и международные организации о незаконном требовании российской оккупационной администрации в контексте усилий по противодействию незаконным попыткам России легализовать аннексию украинских территорий.

Попытка аннексии территорий Украины

Как писал УНИАН, 23-27 сентября россияне провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России, в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

30 сентября Путин объявил о попытке аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры. Президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

2 октября Конституционный суд РФ поддержал присвоение оккупированных территорий Украины - "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей, там назначили "выборы" в "парламенты".

С момента объявления об аннексии ВСУ уже освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях. Несмотря на это 5 октября Путин утвердил ратификацию договоров о принятии "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

При этом в Кремле не могут определиться с "границами" временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей, где продолжается контрнаступление ВСУ.

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