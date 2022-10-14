"Распоряжение" поступило от так называемого "директора" порта.

Все иностранные суда, которые находятся в порту временно оккупированного Херсона, должны поднять флаг Российской Федерации. Данное распоряжение поступило от так называемый "директор" порта.

Об этом сообщили собственные источники УНИАН.

В соответствующем "документе" указано, что все иностранные суда, которые находятся во временно оккупированном Херсоне, получили распоряжение поднять флаг РФ как второй. Данное "распоряжение" связано с якобы "принятием" Херсонской области Украины в состав России.

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"Решение" на судах должны были выполнить до 13 октября.

Стоит отметить, что практика поднятия на судне флага страны того порта, в котором корабль находится, существует в мире. Зачастую это делают, что не подвергать экипаж и имущество опасности.

Попытка аннексии територий Украины - что известно

Россияне 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

2 октября стало известно, что Конституционный суд РФ поддержал присвоение оккупированных территорий Украины - "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. Уже назначены "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

При этом в Кремле не могут определиться с "границами" временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей из-за контрнаступления ВСУ.

С момента объявления об аннексии ВСУ уже освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях. Несмотря на это 5 октября Путин утвердил ратификацию договоров о принятии "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий. 12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. 143 страны проголосовали "за" принятие этой резолюции, 5 - "против", а еще 35 - "воздержались".

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