В то же время из-за во время артиллерийских обстрелов оккупантов ранены четыре гражданских лица, из них двое детей.

На Левобережье Херсонщины подразделениям ВСУ удалось уничтожить важную технику российских оккупантов, среди которой две мощные системы залпового огня "Ураган".

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, за минувшие сутки получено подтверждение, что на левом берегу Днепра стало ликвидировано 22 оккупанта. Украинские защитники попали в 7 орудий, в том числе - самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Поражены миномет, два разведывательных БпЛА "Залв" и "Мерлин", две лодки и 13 единиц автомобильной техники.

"Уничтожена базовая станция вражеской сотовой связи", - говорится в сообщении.

Также украинские военные рассказали, что уничтожены три вражеские реактивные системы залпового огня – среди которых – "Град", который может бить на расстояние более 20 км, и две установки" Ураган", у которых дальность стрельбы-почти до 36 км. В Силах обороны обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение именно "Ураганов".

"Наши реактивные артиллеристы устроили огненный ураган для вражеских "ураганов", - отмечают защитники.

Как отмечается, что в зоне ответственности Сил обороны юга ракетно-артиллерийскими подразделениями проводится максимально эффективная, при этих погодных условиях, контрбатарейная борьба. В то же время враг не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций на левобережье Днепра, но за минувшие сутки он заметно уменьшил активность и решился лишь на один штурм, который оказался неудачным.

"В течение боевых суток враг нанес два авиационных удара, как днем, так и ночью, с применением 13 управляемых авиабомб по Херсону, Бериславу, Змиевке, Красному Маяку, Новобериславу Херсонской области. Повреждены админздание и частный дом", - рассказали военные.

Также не прекращается дроновый террор мирного населения Правобережья. В частности, оккупанты применили десять FPV-дронов и сбросили с БпЛА других модификаций десять осколочных боеприпасов по Кизомису, Днепровскому, Николаевке, Бериславу, Новобериславу и Михайловке. Ранено гражданское лицо.

Трижды враг ударил артиллерией по Херсону, обстреляны Антоновка, Белозерка, Ромашковое, Станислав, Берислав, Томарино, Ивановка, Никольское, Ингулец Херсонской области, Солончаки и Днепровское Николаевской области. Во время артиллерийских обстрелов ранены четыре гражданских лица, из них двое детей. Поврежден гуманитарный штаб, пункт несокрушимости, около десятка многоэтажек, два десятка частных домов, два автомобиля и газопровод.

Ситуация на юге Украины -детали

Ситуация на юге остается довольно сложной. Особенно это касается села Крынки, где русская армия давит огнем. Там постоянно проходят боевые действия, оккупанты пытаются выбить подразделения ВСУ, которые удерживают позиции. Фактически в этом населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего здания.

Вас также могут заинтересовать новости: