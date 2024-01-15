Этот плацдарм уже длительное время стоит "поперек горла" Путину.

В оперативном командовании "Юг" раскрыли, как чувствует себя армия Украины в левобережных Крынках, которые стоят Путину "поперек горла".

О ситуации на левом берегу Днепра во время брифинга рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ситуация остается достаточно сложной ... Что касается ситуации в Крынках - это очень болезненный сегмент, поскольку враг мощно давит туда огнем. Там постоянно проходят боевые действия, там пытаются выбить наши подразделения, но мы удерживаем позиции. Фактически населенный пункт не имеет ни одного не разрушенного здания. К сожалению, именно так выглядит "русский мир" на левом берегу", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что на левобережье продолжается давление на позиции ВСУ. Там украинские подразделения удерживают плацдарм и работают над его расширением.

"Враг не прекращает штурмовых действий. За минувшие сутки было зафиксировано семь штурмов. Все они остались безрезультатными для врага. С нашей стороны - закрепленные позиции остались за нами, а враг, получив потери, был вынужден отойти", - подчеркнула спикер.

По ее словам, за минувшие сутки украинские защитники провели достаточно результативную контрбатарейную борьбу. В частности, среди вражеских потерь - зенитно-ракетный комплекс "Оса" и средства поражения - реактивная система залпового огня "Град", танк, семь единиц крупнокалиберной артиллерии.

"Это тот потенциал, которым враг пытался давить на правый берег, а сейчас вынужден восстанавливаться", - рассказала Гуменюк.

Кроме того, на левом берегу стало меньше на 21 оккупанта, два комплекса видеонаблюдения "Муром-М", антенную систему радиолокационной борьбы, антенну радиотехнического оборудования, два разведывательных БпЛА типа "Мерлин", станцию управления БпЛА, четыре единицы автобронетехники и три лодки. Также уничтожен еще один наблюдательный пункт и полевой пункт боепоставки.

По словам Гуменюк, вражеская корабельная группировка, которая была развернута в количестве 12 кораблей уменьшила присутствие больших десантных кораблей, заведя еще 6 единиц в пункты базирования.

Сейчас в Черном море продолжает боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный 8 крылатыми ракетами типа "Калибр", и один большой десантный корабль. В Азовском море боевое дежурство несет два вражеских корабля.

Адские Крынки - что надо знать

Крынки - село в Олешковской городской общине Херсонского района Херсонской области. Его население до полномасштабного вторжения России в Украину составляло почти 1 тысячу человек.

Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. В сентябре 2023 года новосформированная 18-я общевойсковая армия РФ передислоцировалась на левый берег Днепра в Херсонской области, где столкнулась с 35-й бригадой морской пехоты Украины, которая переправилась через Днепр и закрепилась на плацдарме в Крынках.

За три месяца неудачных контратак из-за украинских действий в зоны уничтожения дронов и артиллерии, а также из-за мин, которые дроны сбрасывают ночью, российские захватчики на Херсонщине потеряли по меньшей мере 163 единицы техники. Украинские силы потеряли более трех десятков единиц техники, в основном на правом берегу Днепра.

Надо отметить, что в Крынках когда-то дважды побывал известный украинский писатель Остап Вишня - он приезжал туда на охоту и рыбалку. С его легкой руки выражение: "Кто в Крым, а я - в Крынки " - стало крылатым. После смерти Вишни его именем назвали местный дом культуры и турбазу. Мазанку под камышовой крышей на турбазе, где жил писатель, превратили в дом-музей. В июне 2023 года дом был затоплен в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

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