Чемпионы Украины Черкасские Мавпы сразятся с финалистом Кубка Украины Одессой

Ключевые матчи регулярного чемпионата Суперлиги состоятся 13 и 16 марта.

После небольшой паузы, связанной с финальными матчами Кубка Украины, вновь возвращаются игры чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

На этой неделе будут наверстывать упущенное как участники «Финала четырех», так и их соперники, сообщили УНИАН в пресс-службе турнира.

Все меньше времени остается до завершения регулярной части чемпионата. При этом для многих еще остались нерешенные вопросы до плей-офф. В частности, «Черкасские Мавпы», как чемпионы Украины, вряд ли смирятся с перспективой финишировать на последнем месте в турнирной таблице. Чтобы исправить свое положение у подопечных Максима Михельсона есть отличная возможность. Команду ожидает два матча подряд с «Одессой», которая опережает «Мавп» всего на один зачетный пункт. Впрочем, и предпоследнее место для действующих чемпионов не потолок в регулярке, совсем немного нужно, чтобы догнать и «Политехник».

Конечно, место команд в турнирной таблице Суперлиги Пари-Матч совершенно не показатель. Это не один раз отмечали даже тренеры. Турнир выдался действительно непредсказуемым. Та же «Одесса», например, остановилась лишь в шаге от победы в Кубке Украины. Южане выиграли у «Днепра» первые две четверти в финальном матче, но в итоге все же уступили 69:74.

Правда, с «Черкасскими Мавпами» у одесситов все не так гладко, в обоих предыдущих встречах чемпионата моряки уступили чемпионам и дома, и на выезде. Исправить статистику подопечным Олега Юшкина будет непросто, но, возможно, они захотят отыграться над соперником после поражения «Днепру» в финале Кубка и это станет для них дополнительной мотивацией.

Олег Юшкин, главный тренер БК «Одесса»:

- В каком настроении команда после финала Кубка Украины?

- Все расстроились, ведь первая половина матча складывалась в нашу пользу. Играли удачно, многое получалось. Теперь хотим наверстать упущенное в чемпионате.

- Вам удалось дойти до финала Кубка, но в регулярном чемпионате позиция команды довольно скромная. Стоит ожидать, что «Одесса» выстрелит в плей-офф?

- Нужно ожидать! Этого хочется и нам, и нашим болельщикам. В этом сезоне все команды очень непредсказуемы, никого нельзя со счетов списывать.

- Наигрываете ли вы уже модели игры под плей-офф? Будет ли ваша игра в плей-офф отличаться от игры в регулярке?

- Пока об этом говорить рано. Мы сосредоточены на ближайших матчах регулярного чемпионата. О плей-офф поговорим позже.

В отличии от «Одессы» «Киев-Баскет» не смог пробиться в финал Кубка Украины. Команда Евгения Мурзина уступила 76:78 «Днепру» в полуфинале. Теперь же киевлян ожидает поездка в гости к «Николаеву», который в Суперлиге Пари-Матч пока что получалось обыгрывать только дома.

Сейчас «Николаев» и «Киев-Баскет» еще и соседи по турнирной таблице, что только подольет масла в огонь. К тому же столичная команда идет на серии из трех поражений в Суперлиге Пари-Матч, так долго без побед подопечные Евгения Мурзина в этом чемпионате еще не обходились. «Николаев» же, наоборот, только в прошлом туре прервал трехматчевую выигрышную серию. Тут нужно отметить, что сама серия началась с матча против того же «Киев-Баскет», после чего «корабелы» провели три подряд игры с «Черкасскими Мавпами». Так что календарь в марте выпал для николаевцев довольно однообразным. Впрочем, команда к нему неплохо приспособилась. Да, в третьей по счету встрече с чемпионами Украины выиграть уже не удалось. «Николаев» упустил победу за мгновенье до завершения основного времени, а затем проиграл в овертайм.

Виталий Черний, главный тренер БК «Николаев»:

- В марте вам выпал довольно однообразный календарь. Как к этому отнеслись?

- У нас ведь нет выбора. С одной стороны, так легче, с другой – сложнее. Соперник вроде как и знаком, главное, правильно сделать акценты. С «Черкасскими Мавпами» нам это удавалось, посмотрим, как выйдет с «Киев-Баскет».

Как и от любого другого матча ждем бескомпромиссной борьбы. Будем выжимать от наших игроков максимум, чтобы реализовать все, что задумано. Конечно, последнее поражение ударило психологически, потому что мы должны были побеждать. Пусть даже нам не удалась первая половина игры, но затем мы много наверстали. Ведя три очка, мы упустили победу за каких-то 0,8 секунды. Надеюсь, таких ошибок повторять не будем.