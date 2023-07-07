Первый месяц украинского контрнаступления он оценил на "пять с плюсом".

В течение июля следует ожидать примерно такой характер военных действий, который наблюдался в июне, а уже в августе может произойти существенное продвижение вперед со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" заявил военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, Силы обороны Украины имеют существенные резервы в технике.

"Я считаю, что к концу этого месяца мы будем видеть в основном такой же характер боевых действий, которые мы видели в июне. Это будет вынос большого количества составов, командных пунктов, скоплений техники, в целом техники противника. Однако это пока не будет о карте. Но еще один месяц хорошего истощения боеспособности противника, например, в августе может создать для нас очень хорошие предпосылки для активного продвижения вперед, причем не на одном, а сразу на нескольких направлениях", - сказал он.

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Первый месяц украинского контрнаступления эксперт оценил на "пять с плюсом". Кроме того, он обратил внимание на то, что на момент начала летнего контрнаступления Силы обороны получили примерно половину той техники, которую обещали западные партнеры.

"Задача выполняется блестяще. Что самое главное - у нас есть еще резервы живой силы и техники, мы их не используем, а россияне уже бросили на юг и восток части своих резервов. Во-вторых, я считаю, что это хорошая для нас новость, что у нас появится столько же техники, которую имеем, а может и больше, это значит, что у нас уже заложен значительный потенциал для усиления ВСУ, наша мощность и боеспособность будут расти, в то время, как боеспособность врага неустанно снижается", - сказал он.

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В июне украинские воины начали контрнаступательные действия на юге и Донбассе. Это уже 10 июня подтвердил президент Владимир Зеленский.

За это время было освобожден ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Таких успехов Силы обороны достигли несмотря на сверхплотное заминирование территорий российскими военными, отсутствие превосходства в бронетехнике, артиллерии и авиации.

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