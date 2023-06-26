На востоке ВСУ продвинулись вперед на всех направлениях на 1-2 км.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на юге и востоке страны. В частности, на юге с момента начала наступления освобожденная площадь составляет 130 кв. км.

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram, на востоке Силы обороны Украины в течение недели вели и оборонительные, и наступательные действия и имели тактический успех.

В частности, она рассказала, что украинские войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки и на каждом из направлений продвинулись от 1 до 2 км.

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"Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага", - отметила Маляр.

В то же время, по ее словам, враг осуществлял свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В течение прошлой недели на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Враг пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но ему это не удалось", - сообщила Маляр.

Она отметила, что за прошедшую неделю на востоке враг совершил 6457 обстрелов и выпустил более 315 тысяч боеприпасов. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось.

Обстановка на юге, по словам Маляр, за прошедшую неделю существенных изменений не претерпела. Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и за неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта площадь освобожденных территорий увеличилась на 17 кв. км.

"Всего с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км" - отметила она

На Таврическом направлении враг в течение прошлой недели 148 раз атаковал позиции ВСУ.

"За прошедшую неделю на Таврическом направлении зафиксировано 3861 обстрел. Если сложить количество вражеских обстрелов на востоке и юге, то получится более 10 тысяч обстрелов за неделю. Это фактически круглосуточно и ежеминутно", - налогосила Маляр.

Она добавила, что подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение недели выполнили 8783 огневых задачи.

Украинское контрнаступление-что надо знать

С начала июня ВСУ начали активные действия на фронте. Официально подтверждено освобождение уже 8 населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей.

В конце прошлой недели маляр сообщила, что ВСУ пошли в наступление одновременно на нескольких направлениях на востоке и продвинулись вперед. В то же время на юге на всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои. По словам Маляр, на этом участке фронта враг в обороне и прилагает немало усилий, чтобы остановить наступательные действия ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее заявлял, что основные силы наступательного резерва еще не были введены в бой.

А министр обороны Украины Алексей Резников назвал контрнаступление ВСУ "своего рода подготовительной операцией".

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