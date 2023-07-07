Командующий Сухопутными войсками заявил о новых успехах бойцов на Бахмутском направлении.

Украинские бойцы продвинулись вперед на Бахмутском направлении и превратили в груду металлолома очередной российский танк Т-80.

"Бахмутское направление. Силы обороны преуспевают и продвигаются вперед. Вернули ранее оккупированные территории", - отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, опубликовав видео.

На обнародованном ролике - работа бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) в окрестностях города Бахмут.

"Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", - добавил Сырский в подписи.

Потери России в Украине на 7 июля - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 232810 человек личного состава. За минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 510 российских оккупантов и уничтожили более 70 единиц техники россиян.

В частности, ВСУ уничтожили 2 танка (всего с начала широкомасштабного вторжения 4070 единиц), 12 боевых бронированных машин (7944 единицы), 20 артиллерийских систем (4330 единиц).

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