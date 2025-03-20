Кропивницкий пережил самую массированную атаку за время войны: что известно о последствиях

Среди пострадавших есть ребенок.

Город Кропивницкий Кировоградской области пережил наиболее массированную атаку со стороны РФ за время полномасштабной войны. Пострадали жилые микрорайоны.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Враг применил около 21 дрона. Пострадал и частный сектор, и многоэтажки.

"К счастью, обошлось без потерь человеческих жизней. Но есть раненые, есть среди них ребенок", – подчеркнул Райкович.

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В ОВА отмечают, что врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

Атака РФ на Кропивницкий

Российские оккупационные войска массированно атаковали Кропивницкий. В городе раздавались мощные взрывы – в СМИ сообщали об около 30.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович отмечал, что враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом находились Новониколаевка и Балашовка.

В результате вражеской атаки по городу начались пожары, о чем свидетельствовали кадры, которые публиковались в местных телеграм-каналах.

Кроме того, сообщалось о повреждении железнодорожной инфраструктуры. "Укрзализныця" меняла маршруты ряда поездов.

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