В городе раздаются громкие взрывы.

В ночь на понедельник, 3 февраля, российский город Волгоград оказался под массированным налетом беспилотных летательных аппаратов.

Россияне публикуют в сети десятки видео с пролетами дронов и работой противовоздушной обороны. По данным российских СМИ, после взрывов в ряде районов пропал свет, также у жителей города возникли проблемы с мобильной связью.

На нескольких видео можно увидеть момент попадания, после которого начинается пожар. Под ударом мог оказаться нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит второй крупнейшей в РФ нефтяной компании "Лукойл".

Видео дня

Атаки на российские НПЗ

Украина систематически поражает нефтеперерабатывающие объекты на российской территории. В последнее время беспилотные атаки на НПЗ и нефтебазы происходят еще чаще.

Только в прошлую пятницу в Генеральном штабе ВСУ отчитывались об успешном ударе по НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который входит в топ-10 крупнейших в России.

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