Сейчас это единственная рабочая стратегия для Украины, считает Евгений Дикий.

Удары украинских БПЛА вглубь территории РФ - это одно из ключевых измерений российско-украинской войны. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Евгений Дикий.

"Мы каждое утро радуемся подобным новостям. Но мне кажется, что мы немного недооцениваем масштаб происходящего. На данный момент мы сравнялись с россиянами по масштабам воздушных ударов. При том, что нам не хватает ракетных компонентов. Но по дроновым ударам мы вполне вышли на тот же масштаб, что и РФ против нас", - сказал Дикий.

Он добавил, что в свое время Украина уже почувствовала последствия систематических и массированных дроновых ударов по энергосистеме. И сейчас мы вышли на такой же масштаб влияния на Россию, считает эксперт.

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"Возможно, это даже на россиян влияет гораздо сильнее, чем их удары на нас. На нас это влияло бы значительно сильнее, если бы у нас не было тыла в виде ЕС. Если бы мы полностью зависели от нашей энергосистемы - масштаб влияния был бы значительно больше. А у россиян такого нет", - добавил Дикий.

Эксперт отметил, что украинские удары уже давно перешли от этапа количества к качеству. И сейчас Киев не просто "раздражает" РФ этими ударами, а системно "обескровливает" Россию. Дикий пояснил:

"Обескровливание и в экономическом смысле и в том, который влияет на боевые действия. Мы постепенно оставляем их без экспорта нефтепродуктов, без различных видов горючего. Например, их стратегическая авиация скоро вообще не сможет взлететь. Мы сейчас системно и продуманно обескровливаем этого монстра. Это единственная рабочая стратегия, когда ты воюешь с врагом, который настолько больше тебя".

Удары вглубь РФ: важные новости

В ночь на 3 февраля ударные БПЛА в очередной раз атаковали территории РФ. В частности дроны массово ударили по Волгоградской области России. В сети отмечают, что под ударом мог оказаться нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит второй крупнейшей в РФ нефтяной компании "Лукойл".

Также БПЛА могли поразить Астраханский газоперерабатывающий завод. Местные каналы публиковали видео взрыва и пламени, которое было видно на несколько километров. В ЦПД отметили, что это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и других видов топлива.

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