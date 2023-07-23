Состояние ребенка, который оказался в реанимации, стабильно тяжелое, отметил глава Одесской ОВА.

В результате удара по Одессе, который российские оккупанты нанесли в ночь на воскресенье, 23 июля, пострадали и госпитализированы 17 человек, в том числе трое детей (двум 17 лет, а одному ребенку - 12).

В городских больницах по состоянию на 11:00 находились трое пострадавших, в частности, 17-летний парень, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Его состояние стабильно тяжелое. Он находится в реанимации", - отметил чиновник.

Глава ОВА подчеркнул, что пострадавшим медики предоставляют всю необходимую помощь.

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Россияне в ночь на 23 июля запустили по Одесской области 19 различных ракет. Нашим воинам удалось уничтожить девять вражеских воздушных целей - крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" (пять штук), а также крылатые ракеты морского базирования "Калибр" (четыре штуки).

В результате вражеской атаки в Одессе очень сильно поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата и еще много сооружений, десятки машин, разрушен частный дом.

По сведениям правоохранителей, всего пострадали 22 человека, и погиб мужчина, 1974 года рождения. Министра внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что мужчину посекло осколками.

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