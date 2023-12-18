Украинские воины ликвидировали за сутки более тысячи противников, поделился Генштаб ВСУ.

Потери России в Украине подскочили за сутки и пересекли новую "красную линию" - теперь составляют более 347 тысяч человек.

В течение суток ликвидированы 1 090 противников, и общие потери российский оккупационных войск достигли отметки примерно 347 160 воинов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, также ликвидировано 44 вражеских танка, 60 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны и12 дронов оперативно-тактического уровня.

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Кроме того, "минусованы" четыре единицы спецтехники оккупантов и 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Стоит отметить, что потери врага на 17 декабря 2023 года составляли примерно 346 070 противников.

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Утром 18 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте, в котором говорилось, что российские захватчики пытались атаковать наших воинов на ряде направлений, в том числе на Авдеевском, Марьинском и Лиманском. В Генштабе отметили, что в течение суток в целом между нашими защитниками и россиянами произошло 64 боевых столкновения.

Российские оккупанты на украинской земле несут колоссальные потери в живой силе и технике. В Минобороны Украины сообщили, что за прошедшую неделю было ликвидировано более 7 тысяч врагов, и, в частности, почти 700 единиц военной техники РФ.

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