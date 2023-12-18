Противник наступал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, 17 ноября, на фронте произошло 64 боевых столкновения между украинскими войсками и российскими оккупантами.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, на Купянском направлении наши защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении ВСУ отбили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении они отразили 5 атак в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отбито 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области", - сообщает Генштаб.

На Марьинском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отражено 4 атаки. На Запорожском направлении они также отбили 4 атаки западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

Как добавляется, на Мелитопольском направлении украинские войска продолжают наносить оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Тогда как на Херсонском направлении силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине - последние новости

В течение недели российские оккупанты потеряли на войне против Украины более 7 тысяч своих военнослужащих и почти 700 единиц военной техники.

Общие потери российской оккупационной армии составили уже 346 тыс. 70 человек.

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