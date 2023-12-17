Боевые потери РФ в Украине снова пересекли черту в тысячу человек: еще немного, и был бы новый рекорд по количеству ликвидированных оккупантов.
За данными Генштаба, за последние 24 часа на фронте было ликвидировано +1250 оккупантов. Общая цифра "живых потерь" армии РФ достигает 346 070 человек.
Другие потери врага в Украине также увеличились, всего уже уничтожено:
- Танков - 5739 (+19) ед;
- боевых бронированных машин - 10692 (+25) ед;
- артиллерийских систем - 8137 (+37) ед;
- РСЗО - 923 (+3) ед;
- средства ПВО - 609 (+4) ед;
- самолетов - 324 (+0) ед;
- вертолетов - 324 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6278 (+40);
- крылатые ракеты - 1610 (+1);
- корабли / катера-22 (+0) ед;
- подводные лодки-1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10766 (+56) ед;
- специальная техника - 1194 (+4).
У оккупантов есть продвижение на фронте - ISW
В своем последнем отчете о войне в Украине Институт изучения войны (ISW) сообщил, что оккупанты имеют незначительные успехи - им удалось продвинуться чуть дальше на фронте по трем направлениям.
Собственно, речь идет о Бахмуте, Авдеевке и Вербовом. Успех в продвижении войск РФ подтверждают геолокационные кадры за 15 декабря.