В частности, речь идет о 103 танках, 163 боевых бронированных машинах и 73 артиллерийских системах.

За неделю российские оккупанты потеряли на войне против Украины более 7 тысяч своих военнослужащих и почти 700 единиц военной техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

"За неделю с 11 по 17 декабря Силами обороны Украины уничтожено около 7250 человек личного состава противника", - написал он.

Также существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск (688 единиц).

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Речь идет о 103 танках, 163 боевых бронированных машинах, 73 артиллерийских системах, четырех реактивных системах залпового огня, четырех установках противовоздушной обороны, 143 единицах автомобильной техники и 32 единицах спецтехники. Кроме этого, украинскими защитниками было уничтожено 24 вражеские ракеты и 142 беспилотника.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие потери российской оккупационной армии в Украине за время полномасштабного вторжения составили уже 346 тыс. 70 человек.

Также уничтожено было, в том числе 5 тыс. 739 танков, 10 тыс. 692 боевые бронированные машины и 8 тыс. 137 артиллерийских систем.

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