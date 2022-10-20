Из-за противников в регионе есть серьезные разрушения.

Ночью российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Нервная ночь в Криворожском районе... Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно, люди не пострадали", - рассказал он.

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Резниченко также добавил, что в других районах ночь прошла без чрезвычайных ситуаций, и на эту минуту там спокойно.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram написал, что в результате вражеского удара по объектам в городе никто не погиб, для ликвидации последствий атаки задействованы все службы.

Чиновник добавил, что ситуация на Криворожском направлении полностью контролированная.

"Напоминаю - сегодня по всей стране и, соответственно, в Кривом Роге возможны веерные отключения электроснабжения. Максимально экономьте электроэнергию - это очень важно. Храните дома запас воды и зарядите телефоны, пауэрбанки и прочее", - посоветовал Вилкул.

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РФ в октябре в нашей стране начала массированно атаковать объекты критической инфраструктуры, в частности, тепловые электростанции, иранскими беспилотниками-камикадзе.

В результате вражеской атаки, совершенной 10 октября, 108 человек получили травмы, 20 - погибли, и повреждены 205 различных объектов.

Из-за повреждения важных объектов власти Украины прекратила экспорт электроэнергии.

18 октября Россия ракетами атаковала Киев, повреждены два объекта критической инфраструктуры, возникли проблемы с электро- и водоснабжением. Жертвами ракетного удара по столице стали три человека.

18 числа также стало известно, что враг двумя ракетами ударил по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре, в области возникли проблемы с водо- и электроснабжением.

По мнению ряда западных и украинских чиновников и экспертов, захватчики разрушают украинскую инфраструктуру, поскольку не способны на серьезные достижения на поле боя.

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