Под огнем противника оказались семь громад, есть значительные разрушения.

Враг в очередной раз обстрелял приграничье Сумской и Черниговской областей.

Как сообщает Госпогранслужба, российские оккупанты стреляли из стрелкового оружия, минометов и ствольной артиллерии, а также осуществляли атаки с помощью беспилотников.

Под вражеским огнем оказались 5 громад Сумской области и 2 громады Черниговской.

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Отмечается, что в результате "прилета" значительные повреждения получили четыре дома одного из населенных пунктов.

Ситуация в Сумской и Черниговской областях во время войны с Россией - важнейшие новости

Захватчики не раз обстреливали Сумскую и Черниговскую области, есть разрушения, пострадавшие и жертвы.

В частности, 5 ноября стало известно, что враги днем из минометов обстреляли Середино-Будскую громаду Сумской области, были прямые попадания в жилые дома. В результате обстрелов повреждены 4 дома и хозяйственные постройки, были пожары.

В сентябре журналисты узнали, что в некоторые села Черниговской области, расположенные вблизи российской границы, опустели из-за вражеских обстрелов.

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