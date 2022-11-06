Враг в очередной раз обстрелял приграничье Сумской и Черниговской областей.
Как сообщает Госпогранслужба, российские оккупанты стреляли из стрелкового оружия, минометов и ствольной артиллерии, а также осуществляли атаки с помощью беспилотников.
Под вражеским огнем оказались 5 громад Сумской области и 2 громады Черниговской.
Отмечается, что в результате "прилета" значительные повреждения получили четыре дома одного из населенных пунктов.
Ситуация в Сумской и Черниговской областях во время войны с Россией - важнейшие новости
Захватчики не раз обстреливали Сумскую и Черниговскую области, есть разрушения, пострадавшие и жертвы.
В частности, 5 ноября стало известно, что враги днем из минометов обстреляли Середино-Будскую громаду Сумской области, были прямые попадания в жилые дома. В результате обстрелов повреждены 4 дома и хозяйственные постройки, были пожары.
В сентябре журналисты узнали, что в некоторые села Черниговской области, расположенные вблизи российской границы, опустели из-за вражеских обстрелов.