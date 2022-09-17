Жители приграничных сел бегут вглубь страны после вражеских атак.

Некоторые села Черниговщины, расположенные вблизи российской границы, опустели из-за вражеских обстрелов.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

После вывода своих войск с территории Черниговской области россияне не прекратили обстрелы приграничья. В населенных пунктах, которые постоянно подвергаются обстрелам, люди почти не выходят из погребов.

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Интенсивность обстрелов приграничья, говорят военные, время до времени меняется, но угроза сохраняется.

"Вражеские группировки не увеличиваются в количестве, они остаются примерно такими же, но они не являются наступательными, не являются ударными группировками. Они в таком виде только для обороны их государственной границы", – убеждает офицер службы связистов с общественностью ОК "Север" Светлана Халимоненко.

Обязательной эвакуации для жителей приграничных сел нет, впрочем только из одной Семеновской общины на российско-украинской границе выехали около тысячи человек.

"К нам не хотят ехать за продукцией нашей, потому что боятся, потому что здесь стреляют, не хотят ехать выполнять какие-то работы, дорожные или еще какие-то. Вот у нас закрылся банк на прошлой неделе с формулировкой, что здесь опасно... Там три рабочих месяца, там три и все это так снежным комом накатывается, в негатив проживания на границе", – говорит председатель Семеновской общины Сергей Деденко.

Старосты более отдаленных от границы населенных пунктов считают пустые дома для заселения тех, кто решается на переезд.

Некоторым из тех, кто сегодня приезжает по Черниговщине, приходится покидать свой дом из-за россиян не впервые. В частности, семья Вячеслава и Оксаны перебралась в Каменскую Слободу (10 км от российской границы) в 2016 году – из оккупированного в 2014 году Алчевска на Луганщине. Теперь им пришлось бежать снова.

"Там просидели два года под обстрелами и опять у нас "прилеты", нас как тряхнуло. Что делать там в Алчевске с тем, что нажили? Все бросили. В Каменке нажили и все бросили и снова... Я скоро сойду с ума", – говорит женщина.

Во время последнего интенсивного обстрела Каменской Слободы, рассказывает Вячеслав, семья двое суток просидела в погребе. Тогда было более шести десятков прилетов. В их доме повреждены окна, у соседей – уничтожены дома и убит скот.

Их сосед Василий также был вынужден переехать подальше от границы. Мужчина говорит, что по привычке до сих пор спит одетым, чтобы в случае обстрела бежать.

"Обстрелы каждый день из пушек, что мимо, что на нас, нервы не выдержали", – говорит мужчина.

Вынужденные переселенцы тем не менее говорят, что верят в ВСУ и ожидают, что весной будут засаживать собственные огороды.

Как писал УНИАН, 12 сентября на Черниговщине днем враг из самоходных артиллерийских установок обстреливал район населенного пункта Михальчина Слобода.

В начале месяца российские оккупанты совершили массированный обстрел одного из районов Черниговской области, зафиксировано более 50 взрывов.

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