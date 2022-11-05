По предварительной информации, повреждены 4 дома и хозяйственные постройки, уничтожено около тонны запасов сена.

Оккупанты днем обстреляли Середино-Будскую общину на Сумщине, были прямые попадания мин в жилые дома.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В Середино-Будской громаде сегодня неспокойно. Около 14 часов россияне открыли огонь из минометов. 9 мин разорвались возле домов мирных жителей. Имеются значительные разрушения домов: снесены стены и крыши. Были прямые попадания мин", - отметил он.

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По предварительной информации, повреждены 4 дома и хозяйственные постройки.

Живицкий добавил, что из-за обстрела произошел пожар.

"Огонь уничтожил крышу и около тонны сена в одном из домохозяйств. На месте работают спасатели ГСЧС", - сообщил он.

Ситуация на Сумщине:

2 октября 2022 года глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опроверг переброску новомобилизованных оккупантов к государственной границе в районе Сумщины.

По его словам, появилась информация о мобилизованных захватчиков возле украинских границ, однако заверил, что на данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет.

25 октября в течение дня оккупанты семь раз обстреляли пограничные общины Сумщины.

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