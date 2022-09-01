За сутки по области оккупанты наносили удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районах.

Вследствие обстрелов врага Харьковской области погиб один и ранены 5 человек.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Этой ночью Штаб обороны Харькова после 22 часов зафиксировал вылет 5 ракет из российского Белгорода. Часть - "самоликвидировалась" не на территории Украины. Места попаданий других ракет устанавливают правоохранители. Предварительно пострадавших нет", - отметил он. Відео дня:

По словам Синегубова, за сутки по области оккупанты наносили удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам.

Так, на Изюмщине из-за интенсивных обстрелов пострадали частные домовладения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Балаклее ранения получили 4 мирных жителей, в том числе 13-летний мальчик, мужчина 50 лет погиб.

В то же время, в Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено одно из зданий агропредприятия.

"Ночью оккупанты нанесли удары по Чугуевскому району. В Печенегах возник пожар в 5-этажном жилой доме. Спасатели эвакуировали 10 человек. С ранением госпитализирован 30-летний мужчина", - добавил глава ОВА.

Кроме того, около 3-х ночи россияне снова ударили по Печенегам - повреждены частные домовладения, здание амбулатории.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне не отказываются от попыток захватить Донбасс. За прошедшие сутки ВС РФ сосредоточили усилия на боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево. Российские оккупанты безуспешно наступали в районе Водяного.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удерживании занимаемых позиций.

Утром, 1 сентября, враг начал интенсивный минометный обстрел Энергодара – города-спутника ЗАЭС, обвиняя в огне Украину.

На юге страны продолжается контрнаступление ВСУ, заявленное еще 29 августа. В Институте изучения войны предупредили, что широкая операция по освобождению территорий может занять недели, а то и месяцы.

Командованию удалось подтвердить ликвидацию более 200 оккупантов и шести вражеских складов оккупантов за сутки. Всего украинская авиация нанесла 24 удара по позициям россиян на юге.

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