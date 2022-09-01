На Херсонщине уничтожены 6 вражеских складов боеприпасов.

На протяжении среды, 31 августа, на юге Украины наша авиация нанесла 24 удара по местам сосредоточения российских оккупантов и их техники, вооружения и боеприпасов - по боевым позиция, транспортным путям, логистическим центрам, а также опорным и командным пунктам.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения, в частности, били по вражеским средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, станциям радиолокационной борьбы и по пунктам управления беспилотниками, сообщило в Facebook оперативное командование "Пивдень" Вооруженных сил Украины.

По его данным, благодаря украинским воинам на юге уничтожен 201 противник, 12 вражеских танков Т-72, 18 единиц автомобильной бронетехники, 3 мобильных миномета, 2 самоходные артустановки, самоходная гаубица "Акация", 5 гаубиц "Мста-Б", зенитно-ракететный комплекс "Бук-М3" и тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

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Кроме того, в Херсонском, Геническом и Бериславском районе уничтожены 6 складов боеприпасов оккупантов и командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков РФ.

"Удержание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативные, повреждения существенные. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена", - добавили в ОК "Пивдень".

Напомним, войска РФ рано утром совершили полномасштабное вторжение в Украину и захватили часть юга нашего государства. В командовании армии Украины 29 августа сообщили, что на Херсонщине началось контрнаступление наших защитников.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 31 августа на нашей земле ликвидировали 47 тыс. 900 захватчиков.

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