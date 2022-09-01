На Донецком направлении противник пытается улучшить тактическое положение.

На Бахмутском направлении российские оккупанты пытались наступать в районе поселка Зайцево и Веселой Долины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"На Донецком направлении противник продолжает ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Осуществляет огневое влияние и пытается улучшить тактическое положение, активно ведет воздушную разведку. На Бахмутском направлении совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево", - говорится в сообщении.

Відео дня:

Российские оккупанты безуспешно наступали в районе Водяного Донецкой области.

Тем временем на Авдеевском направлении враг осуществлял обстрелы с применением ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Времевка, Нескучное, Александрополь.

На Краматорском направлении осуществлял обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Райгородок, Берестовое, Раздоловка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

Напомним, 31 августа в Генштабе армии Украины предупредили, что противники перегруппировываются на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.

По состоянию на 31 число на нашей земле уничтожили 47 тыс. 900 врагов.

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