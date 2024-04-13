В результате атаки пострадавшие получили тяжелые ранения.

Российские оккупанты обстреляли с беспилотника село Шестаково Чугуевского района Харьковской области, в результате чего пострадали четыре человека. Как известно, 12 апреля около 16:00 они находились во время работы на поле. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"С множественными осколочными ранениями, минно-взрывными травмами их доставили в больницу. Повреждена сельскохозяйственная техника", - отметил он.

По его словам, за прошедшие сутки враг также наносил артиллерийские и минометные удары по 20 населенным пунктам области, среди которых Казачья Лопань, Стрелечья, Землянки и другие. Также авиаударам подверглись Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой, Петропавловка и Куриловка.

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Синегубов рассказал, что в ночь на 13 апреля армия РФ в 02:37 ударила по ранее поврежденному дому культуры в селе Боровая. Также 12 апреля в 22:40 россияне атаковали Купянск, в результате чего горел дом и были ранены двое мужчин.

Кроме того, в 12:00 противник обстрелял город Волчанск, из-за сброса ВОГ с БпЛА получил ранения 63-летний мужчина. Также в 11:15 враг атаковал село Моначиновка, в результате чего пострадали два человека. Уже в 12:05 захватчики обстреляли Купянск Узловой, из-за чего произошел пожар в доме, погиб 65-летний мужчина.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел. В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 50,36 га территории, уничтожили 600 взрывоопасных предметов", - добавил председатель Харьковской ОГА.

Обстрелы Харьковщины: последние новости

Как писал УНИАН, утром 11 апреля российские оккупанты атаковали Харьков и область, в результате чего пострадала критическая инфраструктура.

"Судя по тому, куда целится российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты, исходя из этого", - сообщил тогда мэр города Игорь Терехов.

Также 10 апреля россияне во время обстрела различных населенных пунктов Харьковщины убили несовершеннолетнюю девочку и разрушили поликлинику. Позже количество жертв увеличилось до трех.

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