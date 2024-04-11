Эвакуировать планируют 182 ребенка.

В Харьковской области объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов.

Об этом сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Соответствующее решение было принято на Совете обороны области. Он отмечает, что Харькова это не касается.

"Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка. Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей", - добавил Синегубов.

Принудительная эвакуация на Харьковщине: что известно

Осенью Совет обороны области объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района.

В начале марта стало известно о введении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад.

Также было объявлено о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов.

На прошлой неделе Синегубов сообщил, что они обсуждают введение принудительной эвакуации с Золочевского направления.

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