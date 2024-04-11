Уже фиксируются перебои с электроснабжением.

Утром 11 апреля российские оккупационные войска атаковали Харьков и область. В городе прогремел ряд взрывов.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харьков и области. Уже фиксируются перебои с электроснабжением.

В свою очередь, мэр города Игорь Терехов сообщил, что в ближайшие часы не будет работать метро.

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"Судя по тому, куда целится российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты, исходя из этого", – написал он.

По состоянию на 05:38 информации о пострадавших не было.

Атаки РФ по Украине

По состоянию на 06:00 11 апреля продолжается массированная атака РФ по Украине. Россияне атакуют ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также фиксировались пуски ракет "Кинжал". До этого украинские города были под ударом "шахедов".

Накануне захватчики ударили по Харьковской области. В результате вражеского обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка. Впоследствии стало известно о еще двух жертвах – это женщины 43 и 59 лет. Кроме того, есть пострадавшие – парень 16 лет и женщина 34 лет.

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